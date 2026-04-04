Buscan identificar al responsable de un accidente fatal cerca de prostíbulos

La víctima del percance fue un exconvicto identificado como José Ángel Mendoza Iglesia (24) con antecedentes por coacción sexual, quien vivía en la compañía Potrerito de la ciudad de Coronel Oviedo; en el momento de la tragedia estaba al mando de una motocicleta sin matrícula y desprovisto de los números de chasis.

De acuerdo con el reporte de los agentes de la comisaría jurisdiccional, poco después de las 01:00, la Policía fue alertada de que los restos de un hombre joven estaban tirados en medio de la ruta y a unos metros, también sobre el pavimento, estaba el biciclo.

Sin embargo, la zona es bastante oscura y no había ni rastros del segundo vehículo involucrado en el hecho que se presume habría sido un camión de gran porte, ya que no quedaron ni sus partes en el sitio y la víctima sufrió lesiones en todo el cuerpo, los que le habrían causado la muerte en forma instantánea.

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Según los investigadores, cerca del lugar del accidente funcionan dos prostíbulos de donde se presume estaba saliendo la víctima al parecer bajo los efectos de bebidas alcohólicas y al tratar de cruzar la vía un camión de gran porte se lo llevó por delante.

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Buscan confirmar hora

Ahora, los agentes regresaron al sitio de la colisión en busca de algún elemento o vecinos de la zona para tratar de confirmar la hora exacta y a partir de ese dato comenzar a buscar en imágenes de circuito cerrado al posible autor del choque fatal, según informaron.

El caso fue comunicado a la fiscalía de turno.