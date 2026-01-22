Putin propone a Abás el envío a Gaza de 1.000 millones de dólares de activos congelados

“Estamos dispuestos a enviar 1.000 millones de dólares a esta nueva estructura de la Junta de la Paz, principalmente para apoyar al pueblo palestino, enviar esos fondos para la reconstrucción de la Franja de Gaza”, dijo Putin al comienzo de la reunión en el Kremlin transmitida por la televisión rusa.

Putin destacó que dicho asunto ya ha sido tratado con los representantes de la Casa Blanca y lo volverá a hacer esta tarde con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Yared Kushner.

“Creo que es algo totalmente posible”, señaló y recordó que Moscú ha enviado durante los últimos años trigo y una treintena de paquetes de asistencia humanitaria al pueblo palestino.

Occidente congeló unos 300.000 millones de dólares en activos rusos tras el estallido de la guerra en Ucrania, la mayoría de los cuales se encuentran en Europa y Estados Unidos.

Putin se mostró dispuesto a discutir con Abás tanto la iniciativa del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la Junta de Paz como el arreglo del conflicto entre Israel y Palestina.

“Sólo la creación y el funcionamiento de un Estado palestino puede conducir a un arreglo definitivo del conflicto en Oriente Medio”, subrayó.

Putin planteó por primera vez anoche la posibilidad de enviar a Gaza parte de los activos congelados en Occidente, durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia.

Por su parte, Abás agradeció el ofrecimiento por parte rusa, denunció que la franja de Gaza ha sido prácticamente destruida y estimó en 260.000 los muertos y heridos desde el comienzo de la campaña militar israelí contra los territorios palestinos.

“La magnitud de la destrucción es catastrófica. El sector está prácticamente destruido en su totalidad. El 85 % de la infraestructura -desde escuelas a mezquitas- ha sido destruida”, señaló.

Con todo, insistió en que el pueblo palestino “se aferra a su tierra”, por lo que añadió: “Estamos categóricamente en contra de los intentos estadounidenses e israelíes de expulsar a los palestinos de su territorio”.

“El pueblo palestino insiste en que no abandonará su tierra, cueste lo que cueste”, aseveró.

Trump subrayó que Putin ya ha aceptado entrar a formar parte de la Junta de Paz, pero el jefe del Kremlin aseguró el miércoles que aún se lo está pensando.