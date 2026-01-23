Amnistía Internacional denuncia una "represión militar" en Irán para "ocultar masacres"

En un comunicado, la ONG cita a la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, según la cual murieron al menos 5.000 personas durante los "levantamientos", una cifra muy superior a las 3.117 personas reconocidas por el Estado de Irán.

AI subrayó que, desde el estallido de las manifestaciones, que comenzaron en diciembre para protestar contra la situación económica y acabaron pidiendo la caída del régimen, el Gobierno iraní mantiene un bloqueo de internet "aislando deliberadamente" a más 90 millones de personas.

La represión incluyó detenciones masivas de miles de personas incluidos niños, estudiantes, defensores de Derechos Humanos, abogados, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas, según, AI que denunció que los detenidos están sufriendo "desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual".

Las fuerzas de seguridad han arrestado incluso a personas hospitalizadas bajo tratamiento médico, irrumpiendo en los centros de salud sin ninguna orden judicial. El comunicado también advierte que muchos detenidos están "recluidos en cuarteles militares, almacenes u otros lugares de detención improvisados sin registro oficial".

Amnistía denuncia que las familias de las victimas enfrentan presiones e intimidación. La denuncia reporta, además, entierros masivos que no fueron notificados y otros nocturnos realizados bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

También acusa a las autoridades de extorsionar económicamente a las familias para recuperar los cuerpos de sus "seres queridos" y de ejercer presiones para que las familias declararan públicamente que sus familiares fallecidos eran miembros de milicias en lugar de manifestantes.

La ONG insiste en que el país vive bajo control militar con patrullas armadas, toque de queda nocturno y prohibición de reuniones callejeras de dos o más personas.

Finalmente Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional: "Se necesitan medidas internacionales urgentes (...) para romper el ciclo de derramamiento de sangre e impunidad".