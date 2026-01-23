La basílica de Santa María la Mayor de Roma introduce un cajero para los donativos

La basílica, que es una de las más visitadas de la capital desde que fue elegida por Francisco para su tumba, ha instalado un sistema de pago electrónico para poder usar cualquier tipo de tarjeta y que da la opción de emitir un recibo del importe que han donado a la Iglesia.

Próximamente, el sistema, en ocho idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino), se enriquecerá con servicios adicionales diseñados para brindar a los usuarios acceso a información sobre la oferta cultural y artística de la basílica, informaron desde la basílica.

Roberto Romano , delegado para la administración de la basílica papal, destacó en las redes sociales: "Este proyecto representa un paso importante en el camino para vivir y preservar la caridad, en su sentido más amplio, dentro de la Basílica. La tecnología, bien dirigida, puede convertirse en una herramienta de auténtico servicio: aquí no es un fin en sí misma, sino que facilita un gesto de donación desinteresada, pura y transparente".

"No es solo una simple herramienta de pago, sino un verdadero centro de información interactivo, diseñado para apoyar actos caritativos de manera consciente y transparente. Con esta iniciativa, la basílica confirma su vocación de combinar tradición e innovación, ofreciendo herramientas contemporáneas al servicio de la caridad, la hospitalidad y la misión eclesial", explican.

Aunque Santa María la Mayor es la primera basílica papal en adoptar este tipo de "cepillo" digital, otras 100 iglesias italianas también instalarán en los próximos meses este sistema para recoger las ofrendas, según un proyecto de colaboración entre el banco BPM, Numia, empresa especializada en pagos digitales, y la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

El proyecto continuó después del éxito de la instalación experimental en los últimos meses en varios lugares simbólicos que atraen a un gran número de fieles y turistas: la Basílica de San Ambrosio en Milán, la Basílica de San Francisco en Asís y uno en el punto de información del Jubileo en el Vaticano, en Roma, entre otros.

"100 Tótems en 100 Iglesias", el nombre del proyecto, "permitirá donaciones rápidas y seguras mediante tarjetas de pago y aplicaciones digitales, contribuyendo así a proyectos sociales y actividades eclesiásticas", explicaron lanzando el proyecto.

También recientemente el Vaticano también ha introducido la posibilidad de donar para el Óbolo de San Pedro, el organismo que recoge las ofrendas a las actividades caritativas del papa, mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o PayPal.