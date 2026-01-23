La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 0,90 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 1 % para quedar en 126.142.630 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+4,9 %), Transener (+3,3 %) e YPF (+2,5 %).

En terreno negativo, las que más perdieron fueron Edenor (-4,1 %), Ternium (-2,7 %) y Sociedad Comercial del Plata (-1,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron una mejora promedio de +1,4 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 526 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco unidades hasta 1.455 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.433 pesos por unidad.

Este viernes el Banco Central argentino compró en el mercado cambiario oficial 75 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó diez unidades hasta los 1.485 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió a 1.507 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.469 pesos por unidad.