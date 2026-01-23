La Bolsa de Londres baja un 0,07 %, pese al avance de petroleras y mineras

El índice principal londinense, FTSE 100, perdió 6,61 puntos hasta 10.143,44, mientras que el secundario, FTSE 250, cedió un 0,23 %, hasta 23.317,53 puntos.
Encabezaron las pérdidas el grupo de moda Burberry, que bajó un 6,20 %, y las aseguradoras Admiral Group y Aviva, que descendieron un 5,76 y un 5,17 %, respectivamente.
También retrocedieron la aerolínea easyJet, que se dejó un 2,98 %, y el grupo hispano-británico de aviación IAG -matriz de British Airways e Iberia-, que acabó con un 2,79 % menos.
Entre los valores al alza estuvieron la gigante de materias primas Glencore, que subió un 2,21 %, la minera Endeavour Mining, que sumó un 2,15 %, y su rival Fresnillo, cuyos títulos ascendieron un 2,06 %.
También avanzaron las petroleras BP, un 1,57 %, y Shell, un 0,50 %, en una jornada en la que el precio del barril de crudo europeo Brent subía casi un 2,50 %, por encima de los 65 dólares.
El parqué londinense concluyó a la baja una semana de resultados mixtos, con subidas solo el miércoles y el jueves, marcada por la política agresiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Groenlandia.