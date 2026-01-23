Ministro de Ecuador dice que "cárceles no sirven", pero niega inacción en crisis sanitaria

"Hemos hecho traslados de personas con tuberculosis a celdas separadas, se está instalando servicios de cocina, están recibiendo la medicina, proteína. Hay una serie de cosas que estamos haciendo para contener", señaló el ministro a medios locales.

"Pero deben entender (que) las cárceles no sirven, están en mal estado. Las cárceles no son seguras, esa es la realidad, (pero) no de hoy, recién este Gobierno está haciendo algo", indicó.

El pasado 5 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los presos de la Penitenciaría del Litoral, debido al "elevado número de muertes" que se habían registrado en 2025 y por la falta de información estatal desagregada sobre las causas.

El organismo señaló que los reclusos estaban expuestos a "condiciones incompatibles con los estándares internacionales", como la propagación de enfermedades como tuberculosis, por lo que consideró que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentaban "un riesgo de daño irreparable".

Los familiares han catalogado a la prisión como "el infierno", pues han afirmado que los presos no reciben comida, atención médica, que están en condiciones deplorables y que mueren contagiados por tuberculosis o por desnutrición crónica.

Solo entre enero y septiembre pasado hubo 564 fallecimientos en ese centro, 288 por causa "natural", 262 por "determinar" y otras 14 catalogadas como violentas.

Pese a que el Gobierno no ha entregado la información completa de los fallecidos al cierre de 2025 y tampoco ha esclarecido las causas de esas muertes, Reimberg dijo que ellos no están ocultando las cifras.

El ministro también dio luz verde para que la Defensoría del Pueblo ingrese a la Penitenciaría del Litoral el próximo jueves para verificar que se estén tomando las medidas que el Gobierno se comprometió a implementar en una reunión realizada este viernes.

Además, anunció que entre marzo y abril se prevé iniciar con la construcción de una nueva prisión para 15.000 personas, como parte de las acciones que, dijo, están realizando para mejorar el sistema penitenciario.