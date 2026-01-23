Nueva Zelanda busca al menos a seis desaparecidos tras aludes que dejan dos muertos

La Policía y equipos especializados trabajan "sin descanso" en el área del parque de caravanas de Mount Maunganui, donde un alud de barro y escombros impactó contra un bloque de aseos, caravanas y vehículos, apuntó hoy a los medios Tim Anderson, el subcomisario del distrito policial donde se registra el incidente.

"El más joven de los desaparecidos tiene 15 años", declaró Anderson durante una rueda de prensa al evitar entrar en detalles, precisando que hay seis personas desaparecidas.

El policía también mencionó que otras tres personas no hicieron el registro de salida del camping, aunque opinó que es "improbable" que se encuentren enterrados bajo los escombros.

"Si bien no creemos que hayan estado involucrados en el deslizamiento, se requieren más investigaciones para descartarlo", dijo el oficial al solicitar la colaboración pública para localizar al trío.

El dispositivo incluye maquinaria pesada, perros de búsqueda y apoyo aéreo con helicópteros.

"No vamos a dejar piedra sin remover", aseguró Anderson, quien dijo que los trabajos de búsqueda y rescate podría prolongarse "durante días" y que, de momento, no se ha recuperado ningún cadáver.

Por su parte, el primer ministro, Christopher Luxon, agradeció el trabajo a los rescatistas y voluntarios y expresó sus condolencias por las dos personas (una abuela y su nieto) que fallecieron en un segundo alud que afectó a la bahía de Welcome Bay, en la localidad de Papamoa, también en la Isla Norte.

"El dolor es inmenso. Sé que todo el país los tiene presentes hoy. Una vez más, mi agradecimiento a todos los héroes que trabajan en tareas de rescate", apuntó Luxon tras visitar el parque de caravanas.

Lluvias intensas y fuertes vientos afectaron esta semana a amplias zonas del litoral oriental de la Isla Norte neozelandesa, con carreteras cortadas en áreas de Northland, Waikato y bahía de Plenty, y miles de hogares sin suministro eléctrico, según reportes de autoridades y medios locales.

Además, una tercera persona continúa desaparecida después de que un vehículo fuera arrastrado por el agua al norte de Auckland.

Mientras tanto, el servicio meteorológico local advirtió que este fin de semana podrían registrarse nuevas tormentas, episodios de lluvia y vientos fuertes en varias regiones, con riesgo de caída de árboles en terrenos saturados.