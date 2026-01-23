Perú cierra 2025 con un déficit fiscal del 2,2 %, uno de los más bajos de Latinoamérica

El Ejecutivo indicó a través de un comunicado que esta cifra es resultado de las medidas de ajuste y gasto responsable adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en el último trimestre, después de que se cerrara 2024 con un déficit fiscal del 3,4 %, por encima de la regla del 2,8 % para ese año.

Con base a información del Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP), Perú se habría ubicado entre los países con menor déficit fiscal de la región en 2025, por debajo de Colombia (7,1 %), México (4,3 %) y del promedio de América Latina (5 %).

Asimismo, Perú habría registrado una de las reducciones más significativas del déficit fiscal respecto a 2024, con un ajuste aproximado de 1,2 puntos porcentuales, en contraste con la tendencia regional, donde los déficits fiscales se habrían incrementado en promedio.

"Este hito logrado es muy importante para el país, refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas, en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno", resaltó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

En este sentido, apuntó que en el último trimestre, se tomaron "medidas urgentes para ordenar las finanzas públicas, sin frenar la inversión ni el gasto social prioritario, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y el grado de inversión".

Recordó que en el último trimestre de 2025, el MEF aprobó, mediante decreto de urgencia, medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

"Se reforzó la austeridad fiscal, priorizando proyectos con expediente técnico y limitando gastos no esenciales (publicidad, consultorías), sin afectar sectores clave como salud y educación, buscando ahorrar millones y cumplir la regla fiscal de déficit para garantizar la estabilidad económica", destacó la ministra.

Además, estas acciones se complementan con la aplicación de límites de ejecución a través de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y la priorización de inversiones en ejecución con sustento técnico, asegurando la continuidad de las obras en curso y de los servicios esenciales.

"Adoptamos decisiones firmes para ordenar el gasto público y asegurar que cada sol se destine a prioridades reales para el país. Estas medidas permitieron cumplir la meta fiscal sin afectar la inversión ni el gasto social prioritario", precisó Miralles.

Reconoció que la trayectoria a la baja del déficit fiscal durante 2025 estuvo respaldada, entre otros factores, por la consolidación del crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, que superaron los 175.000 millones de soles (52.000 millones de dólares o 44.000 millones de euros), alcanzando "un récord histórico".