Rusia y Ucrania celebran en Abu Dabi su primera reunión directa mediada por EE.UU.

La reunión, que se espera que se extienda hasta el sábado, tendrá lugar justo después de que los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueran recibidos el jueves en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Witkoff y Kushner viajan a los Emiratos Árabes Unidos directamente desde la capital rusa, adonde habían volado procedentes de Suiza.

En el país alpino, ambos se reunieron, durante la celebración del Foro Económico Mundial de Davos, con emisarios de los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente.

Zelenski también estuvo presente en el Foro Económico de Davos, en cuyos márgenes se reunió con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tanto el presidente ucraniano como Witkoff declararon que la única que cuestión que queda por resolver para poner fin a la guerra es el reparto del Donbás, territorio oriental de Ucrania compuesto por las regiones administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk.

Rusia se ha hecho con el control de prácticamente toda Lugansk y de más tres cuartos de Donetsk.

Putin exige que Ucrania ceda la porción de Donetsk que sigue controlando para acceder a parar la guerra, algo a lo que Ucrania se opone.

Zelenski explicó a los medios desde Davos que la cuestión del Donbás estará en el centro de la reunión trilateral en Abu Dabi.

El presidente ucraniano agregó que espera que sus emisarios y los de Rusia presenten las opciones que están dispuestas a aceptar y dijo que confía en que pueda llegarse a un acuerdo.

La delegación ucraniana estará compuesta, entre otros, por el jefe del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, por el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Kirilo Budánov, y por el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.

También habrá en la delegación ucraniana representantes del Ejército.

Mientras tanto, el equipo ruso estará dirigido por el almirante Ígor Kostiukov.

También viajará a los Emiratos Árabes Unidos el negociador habitual del Kremlin y asesor de Putin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev.

Representantes de Kiev y Moscú se reunieron por última vez de forma directa el pasado mes de julio en Estambul, con la mediación de Turquía.