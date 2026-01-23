Rutte destaca que Dinamarca contribuye de forma sólida a la seguridad de la OTAN

“Dinamarca sigue contribuyendo de forma sólida a nuestra seguridad común y está aumentando su inversión para hacer aún más”, declaró Rutte a través de redes sociales en un mensaje en el que compartió una fotografía con la mandataria danesa en su residencia oficial en la capital belga.

El ex primer ministro neerlandés destacó que están “trabajando juntos para garantizar la seguridad de toda la OTAN”, y que van a reforzar la cooperación "para mejorar la disuasión y la defensa en el Ártico”.

Frederiksen, que el jueves participó en una reunión informal del Consejo Europeo para abordar las relaciones transatlánticas, celebró este encuentro con Rutte antes de partir hacia Nuuk, la capital groenlandesa, para reunirse con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, según dijo ella misma a través de redes sociales.

“Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son asuntos que conciernen a toda la Alianza”, afirmó, en otro mensaje.

El miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no impondría aranceles suplementarios a países europeos después de haber alcanzado un preacuerdo con Rutte sobre la seguridad en Groenlandia, territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca sobre el que quiere mantener un control.

Frederiksen afirmó sobre ese pacto que respeta la soberanía de Dinamarca y Groenlandia.