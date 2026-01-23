Trump: Debía haber puesto a prueba a la OTAN para que aplique el articulo 5 en mi frontera

Trump se refirió al citado Articulo 5, que establece que un ataque armado contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos, en un mensaje en su red Truth Social replicado por la cuenta de la Casa Blanca en X.

“Quizás deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligarla a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”, precisó.

Las relaciones entre la OTAN y su principal miembro, Estados Unidos, se han complicado en los últimos días por las insistentes declaraciones de Trump sobre su deseo de anexionarse Groenlandia, una isla ártica bajo soberanía danesa que también forma parte del Tratado del Atlántico Norte.

Trump ha llegado, no obstante, a un principio de acuerdo con el secretario general de esa organización, Mark Rutte, para tratar de garantizar la seguridad en la zona y evitar que Rusia y China se hagan con el control de esta isla estratégica, pero sin cuestionar la soberanía danesa sobre Groenlandia.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense está desarrollando una dura política migratoria en su país con la detención de miles de extranjeros por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) que está siendo muy polémica por la virulencia con la que actúan sus agentes.

Este mensaje también se produce después de su controvertida intervención en el Foro Económico Mundial que se ha celebrado estos días en la ciudad suiza de Davos en el que se quejo de que Washington aporta mucho a la OTAN y no está seguro de que sus aliados estarán siempre con Estados Unidos al mismo nivel.