Argel protesta ante Francia por emitir documental de refugiado argelino "con falsedades"

Argel consideró un "flagrante ataque contra el Estado argelino, sus instituciones y sus símbolos" el contenido del documental en el que Amir Boukhors (Amir DZ) responsabiliza a las autoridades de su país de un secuestro frustrado en la región de París en 2024, lo que derivó en la investigación de dos diplomáticos argelinos que agravó aún más la crisis entre los dos países.

El Ministerio de Exteriores de Argelia cree que la emisión contó con el apoyo de los "servicios oficiales franceses", como muestra la "campaña escandalosa llevada a cabo por la cadena pública" con "la contribución de la Embajada de Francia en Argel y el embajador personalmente (Stéphane Romatet, retirado en abril de 2025, tras la expulsión por parte de Argelia de doce diplomáticos franceses)".

"Las acciones del canal francés en cuestión representan una nueva etapa en la escalada de actividades antiargelinas", indicó el Ministerio de Exteriores de Argelia, que acusa a "los círculos oficiales franceses" de "mantener las relaciones franco-argelinas en un estado de crisis permanente"

Las complejas relaciones diplomáticas entre Argelia y su expotencia, Francia, se deterioraron en julio de 2024, cuando Argelia retiró a su embajador en respuesta al apoyo francés al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Desde entonces, se han producido varios episodios de tensión, entre ellos, la expulsión en 2025 de doce funcionarios franceses tras la detención de un agente consular argelino en París en el marco de la investigación del secuestro de Amir DZ en abril de 2024, que aborda el documental.

Como respuesta, París llamó a consultas a su embajador en Argelia en abril de 2025, al tiempo que expulsó también a doce empleados consulares argelinos lo que provocó una escalada sin precedentes en las relaciones diplomáticas entre los dos países.

El Gobierno de Argelia notificó hoy al diplomático francés que "se reserva el derecho de tomar todas las medidas apropiadas dada la gravedad de tales acciones".