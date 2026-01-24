Brasil se hace cargo de asuntos diplomáticos de México en Perú, tras ruptura de relaciones

"Al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos (no consulares ni económicos)", informaron este sábado fuentes de la Cancillería a los medios de comunicación.

Añadieron que tras realizarse "todas las coordinaciones con Perú, Brasil se ha hecho cargo".

Medios locales difundieron imágenes del cambio de bandera, de la mexicana a la brasileña, en la Embajada de México, ubicada en el distrito financiero de San Isidro, en la capital peruana.

A inicios de noviembre, el Gobierno de transición de Perú, liderado por el derechista José Jerí, anunció la ruptura de relaciones con México después de que otorgara un asilo político a Chávez, que días después de ingresar en la embajada recibió una condena de once años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo en diciembre de 2022.

Un acto que el Ejecutivo peruano definió como inamistoso y aseguró que Chávez, que todavía permanece en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país, no era una perseguida política, sino que había cometido un delito común.

Además, el Congreso peruano nombró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata por su «inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú».

Brasil también asumió la representación de Venezuela en Perú, pues ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.