La estadounidense Chevron prepara su vuelta a Libia tras la firma de memorando

La firma se realizó en presencia de Massad Boulos, asesor principal en asuntos árabes y de Medio Oriente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre de Energía y Economía, en la que la petrolera libia Waha Oil Company selló también un acuerdo de 25 años por valor de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) con la estadounidense ConocoPhillips y la francesa Total Energies.

"El presidente Trump ve el alto valor en la asociación entre Libia y Estados Unidos. Me envía con el claro mensaje de que Estados Unidos está lista para ayudar a que Libia tenga éxito", declaró Boulos durante la inauguración de la cumbre que reúne hasta el próximo lunes a dirigentes del sector público y privado local e internacional.

El primer ministro libio, Abdelhamid Dbeiba, valoró el avance de la asociación con Estados Unidos "a través de pasos prácticos" incluida la cooperación con importantes compañías estadounidenses en el sector energético, entre ellas ConocoPhillips y Chevron.

"¡Libia es un socio económico clave!", indicó la Embajada de Estados Unidos en Trípoli tras la firma de los acuerdos.

El acuerdo entre Waha -filial de NOC-, Total Energies y ConocoPhillips busca un incremento de la producción por encima de los 850.000 barriles por día (bpd), de los más de 340.000 que genera el partenariado actualmente, y prevé alcanzar unos ingresos de unos 376.000 millones de dólares (317.000 millones de euros).

El MoU con Chevron permitirá la evaluación de nuevas oportunidades para actividades de exploración y el desarrollo del sector petrolero y gasístico en el país.

El ministro de Petróleo y Gas del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Khalifa Abdul Sadiq, anunció hoy una segunda ronda de licitaciones petroleras tras la lanzada en marzo de 2025, la primera desde en 17 años después de recuperar una relativa seguridad en el país.

Libia, con amplias reservas de petróleo pero cuya producción se ha visto interrumpida intermitentemente por la inestabilidad del país desde 2011, aspira a producir más 1,6 millones de barriles a finales de 2026, anunció este sábado Saidq.