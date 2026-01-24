La Guardia Revolucionaria iraní afirma que responderá a Trump “en el terreno”

"Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo", dijo Mousavi, quien dirige el potente programa de misiles balísticos iraní, informó este sábado la televisión estatal Press TV.

Por su parte, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, reiteró que si Estados Unidos ataca al país persa responderá de manera letal.

"Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, aseguró el exmilitar y ahora parlamentario, indicó la agencia Fars.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Teherán reprimió unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel y en cuya represión han muerto más de 3.000 personas, según las autoridades iraníes y oenegés opositoras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En sus últimas declaraciones acerca de Irán, Trump, aseguró que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.