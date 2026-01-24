La rápida apreciación del yen desata especulación sobre intervención en Japón y EE.UU.

El yen se apreció rápidamente hasta la franja alta de los 155 dólares, después de verse debilitado en la tarde del viernes al nivel de 159 unidades por dólar en respuesta a la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 % y a la escasa inclinación mostrada por su jefe, Kazuo Ueda, de aumentarlas rápidamente.

Esta rápida apreciación desató las especulaciones de que Tokio y Washington llevaron a cabo una comprobación de tipos de interés al unísono, lo que se considera un paso preparatorio para una intervención cambiaria.

Marc Chandler, director de estrategia de mercado en Bannockburn Capital Markets, subrayó en un análisis esta posibilidad.

"Somos algo escépticos, pero reconocemos la intensificación de la intervención verbal y la posibilidad de que las autoridades revisaran los tipos", dijo, aunque indicó que este tipo de medidas "parecen más probables" que una intervención monetaria de compra de yenes y venta de dólares.

"Siempre estamos observando la situación con urgencia", dijo por su parte el viernes la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, tras ser preguntada por los medios del país asiático sobre la posible intervención, un extremo que se negó a comentar.

La debilidad del yen es vista como un indicativo de la preocupación por un deterioro de la situación financiera del archipiélago, mientras de cara a las elecciones anticipadas del 8 de febrero el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y la oposición proponen medidas como la reducción del impuesto al consumo.