Mueren tres sanitarios en ataque ucraniano contra ambulancia en Jersón, según gobernador

"Todos los miembros de la ambulancia atacada hoy por un dron ucraniano han muerto", escribió Saldo en Telegram.

El ataque tuvo lugar esta mañana a la salida de la localidad de Gola Pristan, a poco más de diez kilómetros de la capital regional, cuando la ambulancia se dirigía al domicilio de un enfermo grave en una zona castigada diariamente por los aparatos no tripulados enemigos.

"No se le puede llamar de otra forma más que un asesinato de civiles que se dedicaban a salvar vidas humanas y que se ocupaban de la salud de los enfermos en los sectores más peligrosos", afirmó.

Añadió que "este es un nuevo crimen de guerra del régimen de Kiev, un crimen contra la humanidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las negociaciones entre rusos y ucranianos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) no han impedido que Moscú lanzara este sábado un ataque masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética del país vecino y Kiev respondiera con 75 drones.