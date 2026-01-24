Portugueses "no socialistas" muestran apoyo a candidatura del exministro socialista Seguro

La misiva, titulada "No socialistas por Seguro" y publicada este sábado en internet, ha sido suscrita por más de 1.000 personas de diferentes profesiones e ideologías, incluidos conservadores, como el exministro de Agricultura Arlindo Cunha (1990-1994), la exsecretaria de Estado de Igualdad Carla Mouro (2024-2025) y el exalcalde de Cascais Carlos Carreiras (2011-2025).

En el texto, los firmantes rechazaron "tanto el estilo como la sustancia, la manifiesta falta de sentido de Estado y el divisionismo" de Ventura, y defendieron a Seguro, con el que aseguran tener "discrepancias ideológicas", confiando en que "no socavará los valores democráticos".

"André Ventura ha presentado este sufragio como un enfrentamiento entre el bloque de las izquierdas y el bloque de las derechas, que calificó como el campo 'no socialista'. Perteneciendo todos los firmantes al campo no socialista, entendemos que André Ventura no nos representa", indicaron en la nota.

Denunciaron también que el partido político dirigido por Ventura, el ultraderechista Chega, ha presentado propuestas y asumido posiciones "inconstitucionales, discriminatorias o que atentan contra la dignidad humana", poniendo como ejemplo la estigmatización de inmigrantes, "sanciones penales degradantes", confinamientos de ciertas comunidades étnicas y el "alineamiento con autócratas y gobiernos autoritarios".

"Por estas y otras razones, André Ventura no presenta condiciones objetivas ni subjetivas para ejercer el más alto cargo del Estado", resumieron.

Por otro lado, argumentaron que Seguro, "siempre vinculado al espacio socialista, evitó el faccionalismo y los insultos durante la campaña y tiene una trayectoria política marcada por la moderación, la honestidad y la dignidad".

En esa línea, recalcando que no son socialistas, abogaron por votar a Seguro.

"Si bien tenemos discrepancias ideológicas, sabemos que António José Seguro no socavará los valores democráticos y humanistas, ni los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos", insistieron.

Recordaron también que esta es la segunda vez en democracia que unas elecciones presidenciales van a ser decididas en una segunda vuelta, siendo la anterior vez en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

Sin embargo, matizaron que la situación "no podía ser más diferente": "En 2026, se enfrentan un candidato de centroizquierda y otro de las derechas radicales", señalaron.

El jueves, el excandidato conservador Luís Marques Mendes, que tuvo el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) durante su intento en la primera vuelta de ser el presidente de Portugal, anunció que votará por Seguro en la segunda ronda, sumándose a los exaspirantes de izquierda Catarina Martins y Jorge Pinto.

El primer ministro, Luís Montenegro, que se involucró en la campaña de Marques Mendes, ha evitado posicionarse, sin dar el respaldo del PSD, del que es presidente, a Seguro o Ventura.

Según un sondeo publicado este viernes y realizado por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, Seguro se impondría con un 70 % de los votos en la segunda vuelta, frente al 30 % que lograría el candidato de extrema derecha.