Mundo
24 de enero de 2026 - 10:30

Trasladan por la vía de alta velocidad los vagones que no descarrilaron en sur de España

Córdoba (España), 24 ene (EFE).- Los cinco vagones del primer tren que descarrriló el pasado domingo en el sur de España que no se salieron de los carriles se están trasladando este sábado por la vía de alta velocidad en dirección a Madrid.

Por EFE

Se trata del tren de la compañía Iryo, cuyo descarrilamiento hizo que invadiera la vía en sentido contrario y provocó el choque y la salida de las vías de un tren de la compañía Renfe, que en ese momento circulaba hacia el sur y que fue el que se llevó la peor parte de este accidente, que causó 45 muertos y más de cien heridos.

Los otros tres vagones de ese tren Iryo, a partir del sexto, que fue el que descarriló, se encuentran en las inmediaciones de la vía, retirados ya de la misma, a la espera de ser trasladados de otras formas.

Por tanto, ningún resto de este tren permanece ya en las vías de la zona siniestrada.

Mientras, a unos ochocientos metros de distancia, se encuentran los restos del tren de Renfe, un Alvia, que han sido troceados en los últimos días hasta encontrar a los últimos desaparecidos, y donde ahora agentes de la Guardia Civil se encuentran recabando pruebas y haciendo fotografías.

