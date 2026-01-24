Trump afirma que el Gobierno de Minnesota está "incitando a la insurrección" tras tiroteo

"¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", escribió el mandatario republicano en su red social, Truth Social.

Trump también publicó una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó en su mensaje Trump.

El republicano calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de "patriotas" y los felicitó por haber "arrestado y expulsado ​​de Minnesota" a 12.000 criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos".

En su mensaje, también acusó a las autoridades de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.

Las autoridades federales estadounidenses informaron este sábado que el agente que hoy mató de un disparo a un hombre de 37 años en el marco de las redadas masivas contra migrantes en la ciudad de Mineápolis tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés).

Según informó hoy el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, el hombre fallecido era un varón blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

El pasado 7 de enero, agentes de ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.