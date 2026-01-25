Arranca el Festival Internacional de Jazz Plaza en cuatro ciudades de Cuba

La gala inaugural Maestro de Juventudes, en el Teatro Nacional de La Habana, estará liderada por el reconocido pianista y compositor cubano Frank Fernández y tiene como plato fuerte la presentación de una orquesta sinfónica juvenil compuesta por 105 músicos, así como la presencia de varias orquestas de cámara.

"Lo principal del concierto es que voy a presentar a los no famosos, jóvenes y niños con un talento extraordinario que no aparecen casi nunca en los medios", avanzó Fernández a medios locales.

Esta 41 edición del Festival reunirá a 286 músicos de Francia, España, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Lituania, Brasil, México, Colombia, Austria, Canadá, Grecia y China, así como 23 cubanos radicados en el extranjero, según anunció el Comité organizador.

De Estados Unidos se esperan los conciertos de los pianistas Aaron Goldberg, Edward Simon y Christian Sands, y a músicos cubanos residentes en ese país norteamericano como Ignacio 'Nachito' Herrera y Dayramir González.

En otra gala de esta primera jornada del tradicional festival Jazz Plaza, el pianista Nachito Herrera se presentó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, en la que interpretó obras del compositor estadounidense George Gershwin como 'Cuban Overture', 'Summertime', 'I Got Rhythm' y el estreno en la isla de la 'Second Rhapsody'.

"Estamos celebrando el Jazz Plaza, tiene que haber jazz, y me pregunté cómo mezclar las cosas, porque la música clásica nos ayuda a interpretar el jazz y dije, vamos a hacer Gershwin, una vez más", declaró Herrera, quien repite entre los músicos invitados.

En paralelo, el Jazz Plaza tiene su primera vez en la ciudad oriental de Holguín, donde ofrecerá el pianista cubano Roberto Fonseca hará el concierto de apertura.

Los organizadores del festival han explicado que la inclusión de Holguín responde al interés de ampliar su alcance cultural y ofrecer oportunidades a talentos jóvenes, en una ciudad que tiene un público conocedor y de altas expectativas musicales.

Entre las actividades del programa de este Jazz Plaza también está previsto un concierto del grupo Síntesis, una de las formaciones emblemáticas de la música contemporánea cubana -ganador de un premio Grammy Latino en 2022- que este año celebra sus cinco décadas de trayectoria artística.

Hasta su cierre el 1 de febrero, la programación del festival además de los conciertos dedicará espacios a intercambios de los artistas con los estudiantes de música en las escuelas de arte, clases magistrales, un coloquio en La Habana, y encuentros de reflexión y debate en las otras provincias sedes.

El Jazz Plaza, fundado por el pianista Chucho Valdés y el músico Bobby Carcassés, se celebra desde 1980 y tres años después su versión se convirtió en internacional en uno de los eventos más relevantes de la música en Cuba para consolidarse como el evento del jazz más relevante de la isla.

A lo largo de los últimos 40 años han participado en sus programas figuras internacionales del género como el estadounidense Dizzy Gillespie, el francés Michel Legrand o el multipremiado pianista mexicano Arturo O'Farrill.