Irak considera que "países involucrados" deben custodiar a sus ciudadanos miembros de EI

"Irak ha demostrado su sentido de responsabilidad y su capacidad para brindar soluciones adecuadas que garanticen la prevención de la actividad terrorista, y que los países involucrados deben tomar la custodia de sus ciudadanos miembros de EI y llevarlos a juicio para que reciban el castigo que les corresponde", dijo Al Sudani, según publicó la agencia de noticias oficial iraquí INA.

El mandatario dio estas declaraciones tras una reunión con el secretario general adjunto de apoyo operacional sobre el terreno de la ONU en Bagdad, Atul Khares, ante quien reafirmó que "la medida de transferir temporalmente a elementos terroristas de EI a prisiones iraquíes tiene como objetivo preservar la seguridad nacional iraquí y la seguridad de la región".

En este sentido, Khares elogió el compromiso de Irak con la defensa de la estabilidad regional y su cooperación en el traslado de miembros del EI, "especialmente aquellos con ciudadanía iraquí", en coordinación con la coalición internacional liderada por Estados Unidos.

En esta misma jornada, el presidente del Consejo Judicial Supremo de Irak, el juez Faiq Zaidan, destacó la importancia de la coordinación entre el organismo que preside y los Ministerios del Interior y Justicia, además de los organismos de seguridad pertinentes, para llevar a cabo la investigación y el juicio de los detenidos acusados ​​de terrorismo y trasladados desde Siria, "de conformidad con la legislación iraquí y las normas internacionales".

La semana pasada, el Consejo Judicial Supremo de Irak anunció la apertura de "procedimientos legales" contra los presos del EI que fueran transferidos desde Siria, después de que Estados Unidos comenzara una operación de traslado de detenidos que podría abarcar hasta 7.000 supuestos terroristas.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que sus fuerzas transportaron ya a 150 combatientes del grupo terrorista retenidos en un centro de Al Hasakah, en Siria, a una "ubicación segura en Irak" que no especificó.

El inicio de la operación de traslado se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y las FSD, que hasta ahora gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.