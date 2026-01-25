Israel aprueba crear 5 asentamientos en el desierto del Néguev para expandir su presencia

Estas comunidades israelíes, que se establecerán al este de la ciudad de Beerseba, forman parte de la iniciativa del mandatario para "profundizar el control nacional en el sur", siendo el desierto un área con un importante componente de población beduina palestina.

"Durante mi visita al Néguev hace unas dos semanas, declaré: Impulsaremos el Néguev en varios frentes, y uno de ellos es el asentamiento judío", recordó el mandatario junto a los ministros Haim Katz (Construcción y Vivienda) y Ori Strok (Asentamientos), promotores de la medida.

Los miembros del Ejecutivo israelí destacaron la importancia de fortalecer las comunidades en torno a la Autopista 25, la carretera que atraviesa todo el desierto del Néguev desde el este, casi en la divisoria con Jordania, hasta el oeste, con la Franja de Gaza.

"Cuando entré al ministerio, ordené promover el establecimiento de Asentamientos en la Autopista 25 como una alta prioridad, dada la importancia de cambiar la cara del espacio en el Néguev central", dijo en el anuncio la ministra Strok.

El desierto alberga la ciudad de Beerseba, de unos 220.000 habitantes según los datos de su Ayuntamiento, si bien la población de su área metropolitana se extiende hasta los 750.000.

Según el portal académico beduino Nagabiya, en el Néguev vivían 2022 unos 305.000 beduinos(aunque algunos pertenecen a comunidades no reconocidas), lo que representa un 22 % de la población del sur de Israel y 3,2 % del total del país.

En la zona de Beerseba, donde Israel planea construir los cinco nuevos asentamientos, los beduinos suponían en 2023 hasta un 34,2 % de la población total.

Los beduinos forman parte de la población árabe-palestina de Israel, que al estar en dicho territorio cuentan con pasaporte israelí. También hay beduinos en la Franja de Gaza o en Cisjordania, a donde se vieron desplazados con la creación del Estado de Israel.

Hace dos semanas, Netanyahu aseguró trabajar en un "gran proyecto nacional" para poblar este desierto (con israelíes): "Queremos cambiar el equilibrio en la distribución de la población asentándonos en el Néguev, que constituye el 70 % del país", dijo entonces el mandatario en una reunión de su gabinete.

Llamó a la operación para lograrlo 'Nuevo orden', defendiendo que el Ejecutivo busca "devolverlo al Estado de Israel".

La acusaciones de criminalidad y economía informal han sido cuestiones que han acompañado a los beduinos, forzados al sedentarismo y repetidamente desplazados desde la creación del Estado de Israel en 1948, aseguró a raíz de ello a EFE el Foro de Coexistencia del Néguev para la Igualdad Civil (NCF).

Entre las segundas y terceras generaciones de beduinos ciudadanos de Israel, que han crecido integrados en urbes del centro y norte del país, existe, sin embargo, un notable apoyo al Estado y muchos de ellos incluso se alistan al Ejército de forma voluntaria.