Los coches eléctricos representaron el 19 % de nuevas matriculaciones en Europa en 2025

El ICCT indicó así que casi uno de cada cinco coches nuevos vendidos son vehículos totalmente eléctricos, lo que supone "un hito histórico" en 2025 en el mercado europeo.

El volumen de matriculaciones de este tipo de automóviles aumentó alrededor de un 31 % en comparación con el ejercicio anterior, mientras que el mercado automovilístico europeo en su conjunto creció un 2,2 %, unas 11 millones de unidades, de las que más de dos millones fueron eléctricas.

Además, el 2025 marcó el mayor crecimiento interanual desde 2021, a pesar de la incertidumbre política y económica a raíz de las amenazas arancelarias y el aumento de la competencia internacional en el sector del automóvil.

Esta expansión impulsó principalmente la caída de las emisiones medias de CO2 de las nuevas matriculaciones y acercó a los fabricantes a sus próximos objetivos regulatorios para el período de 2025–2027, según el ICCT.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Unión Europea (UE) introdujo una mayor flexibilidad regulatoria a principios del año pasado, lo que permitió a los fabricantes promediar las emisiones durante un período de cumplimiento más largo (2025–2027); reducir la presión a corto plazo y retrasar el objetivo de 2025 en dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, este cambio pudo ralentizar la adopción de vehículos eléctricos, ya que probablemente redujo el incentivo de los fabricantes a acelerar el lanzamiento de modelos más asequibles y atractivos, señaló el ICCT.

A pesar de ello, estos automóviles junto con los híbridos enchufables alcanzaron conjuntamente una cuota de mercado del 28 % en 2025, seis puntos más que el año anterior, mientras los vehículos con motor de combustión interna perdieron diez puntos y los híbridos completos y ligeros ganaron tres.

"Los vehículos eléctricos ya no son un segmento de nicho, y los consumidores están respondiendo a la oferta del mercado", aseguró la investigadora sénior del ICCT Sonsoles Díaz en un comunicado.

Los cinco mayores grupos de fabricantes de automóviles europeos aumentaron su cuota de mercado de vehículos eléctricos de batería en 2025: el Grupo Volkswagen (siete puntos porcentuales más); Renault y BMW (con cinco más cada uno); Stellantis (tres) y Mercedes-Benz (0,4).

Por otro lado, mientras que BMW y Mercedes-Benz ya cumplen o superan sus objetivos medios de CO2 con dos años de antelación, Volkswagen sigue siendo el más alejado de su objetivo.

La electrificación del automóvil progresa en todas las regiones de Europa. A finales de 2025, Europa contaba con cerca de 1,14 millones de puntos de recarga públicos, casi cuatro veces más que 2020.

Por países, los nórdicos y los Países Bajos ya han superado la cuota de mercado eléctrico del 50 %.

Alemania y Francia alcanzaron una cuota combinada de eléctricos de batería e híbridos enchufables del 30 % y el 27 %, respectivamente, mientras que Italia y España avanzaron con un 12 % y un 20 %.

Respecto a los eléctrico de batería, España, Italia y Polonia se mantuvieron por debajo del 10 % de cuota de mercado, pero registraron un fuerte crecimiento en volumen de matriculaciones respecto a 2024, con aumentos del 77 %, 46 % y 163 %, respectivamente.

En este sentido, la coautora del monitor de mercado del ICCT Michelle Monteforte aseguró que "cualquier desaceleración en Europa supondría el riesgo de quedarse atrás en una fase crítica de la transición, justo cuando los fabricantes europeos necesitan competir con mayor intensidad tanto en el mercado interno como en el de exportación".