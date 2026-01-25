Mejoras en educación, salud y empleo, promete nuevo presidente del Parlamento de Honduras

En su discurso, con ocasión de la instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento para el cuatrienio 2026-2030, Zambrano subrayó que desde el nuevo Gobierno serán abastecidos de medicamentos los centros hospitalarios públicos y que para mejorar ese sistema se buscará un acuerdo entre la Secretaría de Salud con la red de farmacias privadas, para atender casos en los que el paciente no los encuentre en los hospitales estatales.

También se buscará "disminuir la mora quirúrgica" y se instalará equipos nuevos en los quirófanos, además de darle mantenimiento a los existentes.

Zambrano señaló que los políticos han perdido credibilidad entre la población y tienen un "compromiso con la educación" de los jóvenes y niños del país, y que desde el Parlamento impulsará, como primera iniciativa, que las escuelas del área rural tengan Internet.

"Es el colmo que en el pleno año 2026 nuestros niños no se estén educando a través de las tecnologías", recalcó Zambrano, además de prometer trabajar con los padres de familia para la "formación de valores" con sus hijos.

A la instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento asistieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, quien dio a conocer las ejecutorias de ese poder del Estado en el último año; diplomáticos, empresarios, altos mandos militares y representantes del cuerpo diplomático, entre otros invitados, en un ambiente marcado por un riguroso sistema de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas.

Contrario a otros años, esta vez no comparecieron la presidenta del país, Xiomara Castro, ni el titular saliente del Parlamento, Luis Redondo, quienes no reconocen los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en un recuento plagado de retrasos y fallas técnicas, que le dieron el triunfo a Asfura.

Zambrano también anunció que lo más pronto posible, quizá hoy mismo, será restablecido un programa conocido como 'empleo por hora', que fue suspendido durante la administración de Xiomara Castro.

Al respecto, dijo que si se han cometido fallas con ese programa, se corregirán y que la idea sigue siendo crear nuevos empleos en el país.

También destacó que se aprobará una iniciativa para coordinar con las 298 alcaldías del país la construcción de obras de infraestructura.

El nuevo titular del Parlamento indicó además que el presidente electo del país le solicitó el respaldo de los diputados para poner en subasta el avión presidencial, un jet ejecutivo que la presidenta Xiomara Castro anunció que sería vendido, pero al final su promesa no se cumplió. La aeronave fue adquirida durante la Administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) con el apoyo de Taiwán.

Zambrano prometió además un Parlamento "abierto" para las iglesias evangélica y católica; la sociedad civil, el sector privado, embajadas, misiones diplomáticas, grupos obreros, sindicales, patronatos y profesionales, entre otros sectores, para que "sean escuchados" y "aporten en la discusión de leyes".

"Es nuestra atribución y es nuestra obligación para construir una sociedad fuerte", recalcó.

Señaló además que la primera sesión del Parlamento continuará hoy y convocó nuevamente para el lunes para seguir aprobando nuevas iniciativas de ley.

El martes, la sesión se centrará en la investidura de Nasry Asfura como nuevo presidente del país, quien hoy reiteró que no invitó a nadie de otro país a su toma de posesión, por razones de austeridad.

En su investidura la comunidad internacional estará representada por embajadores y representantes de organismos acreditados en el país.