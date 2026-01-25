Muere un palestino por disparos de las fuerzas israelíes en el centro de Cisjordania

"El Ministerio de Salud fue informado por la Autoridad General de Asuntos Civiles (el órgano militar israelí que administra la ocupación de Cisjordania) del martirio de un ciudadano en la zona de Ayoun al Haramiya, al norte de Ramala, a manos de las fuerzas de ocupación israelíes", recoge el comunicado de Sanidad.

En un mensaje posterior, Sanidad informó de que se trata de Ammar Majed Hassan Hijazi, de 34 años y oriundo de la ciudad de Nablus, situada en el norte de Cisjordania. Las autoridades israelíes no han facilitado información aún del incidente.

Vídeos grabados en una carretera de la zona muestran al presunto vehículo negro del fallecido, con signos de haber sufrido un choque en la parte delantera, atravesado entre la vía y la acera de una parada de autobús. Junto a él se encuentran detenidos dos coches de la policía israelí.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge que antes del tiroteo se había producido una persecución al vehículo.

Testigos en la zona relataron en grupos de mensajería que documentan los ataques e incidentes con las autoridades israelíes en Cisjordania cómo, tras el tiroteo, los agentes sacaron el cuerpo aún con vida del fallecido del vehículo, que permaneció tendido en la carretera sin recibir asistencia médica.

También en los alrededores de Ramala, en la aldea de Atara, un grupo de colonos israelíes cubrieron de gasolina y prendieron fuego al menos a un vehículo en la vivienda de una familia palestina.

En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad en la vivienda a las que EFE tuvo acceso, un grupo de tres colonos (israelíes que residen en contra del derecho internacional en este territorio palestino) vierten gasolina en un coche y una camioneta, observándose en la grabación cómo el coche queda envuelto en llamas.

Durante el ataque, los colonos escribieron en los muros de la vivienda frases como "Feliz Ramadán".

Testigos del ataque señalaron que los fuegos pudieron apagarse rápidamente y nadie resultó herido.

Además, colonos israelíes atacaron ayer sábado una familia palestina cristiana en su casa en Birzeit, al norte de Ramala, ante lo que los vecinos acudieron al lugar para echarlos de allí.

Las fuerzas israelíes se presentaron en la casa y arrestaron a tres jóvenes palestinos, según la agencia de noticias palestina Wafa, mientras que los colonos huyeron del lugar sin que se haya reportado ningún arresto de los atacantes.

En el sur de Cisjordania, el Ejército israelí estableció la zona de la aldea de Beit Ula como un "área militar" durante un año, según denunciaron sus residentes compartiendo la fotografía de la orden militar en redes sociales. EFE consultó al Ejército sobre el asunto, que por el momento no ha ofrecido información.

Al hacer de la aldea una zona militar, el control de las fuerzas armadas israelíes y las restricciones al movimiento de la población local serán aún mayores, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia determina que toda presencia de Israel en Cisjordania es ilegal.