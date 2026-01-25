Un padre y su hijo mueren en atentado con explosivos de la guerrilla del ELN en Colombia

Según la Primera División del Ejército, "un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo" en el que se movilizaban las víctimas, identificadas como Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, en el vecino departamento de Norte de Santander.

El padre, de profesión comerciante, y su hijo, estudiante de psicología, fueron alcanzados por la explosión del cilindro bomba, que al parecer estaba preparado en la carretera para emboscar al Ejército.

"Cabe mencionar que este ataque, realizado presuntamente por el grupo armado organizado ELN, Frente Camilo Torres Restrepo, iba dirigido hacia integrantes de la Fuerza Pública, quienes se encuentran en la zona realizando operaciones de control territorial y protegiendo activos estratégicos de la nación", agregó el Ejército en un comunicado.

En la misma zona del sur del departamento del Cesar donde fue perpetrado el atentado, el ELN atacó con drones el pasado 18 de diciembre una base militar, cerca de la ciudad de Aguachica, causando la muerte a siete soldados y heridas a otros 31.

