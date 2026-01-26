Bélgica inicia una huelga de trenes y autobuses hasta el viernes

El paro, que oficialmente arrancó en la noche del domingo, afectaba a primera hora del lunes a la red ferroviaria de la compañía pública SNCB de forma limitada, según informó la empresa en su página web.

En cambio, la incidencia es mayor en el servicio de autobuses públicos TEC de la región sur de Valonia, con 113 líneas completamente suspendidas, una situación que afecta particularmente a Lieja (sureste), y otras conexiones alteradas, mientras que 81 líneas funcionan con normalidad.

Se espera que las perturbaciones se prolonguen al menos hasta el final de la jornada del viernes, fecha en que en principio concluye la huelga y, hasta entonces, la SNCB actualizará con 24 horas de antelación la situación del servicio en la red ferroviaria.

En lo que respecta a los trenes, el Gobierno federal aspira a aumentar un 10 % la oferta para atraer a un 30 % más de viajeros hasta 2032, al tiempo que ahorra 675 millones de euros.

