Bill Clinton rechaza las "horribles" escenas de Mineápolis y advierte de su trascendencia

"A lo largo de la vida, solo tenemos algunos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo dan forma a nuestra historia en los años siguientes. Este es uno de ellos. Si regalamos nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos", dijo Clinton en su cuenta de X después de que un ciudadano de Mineápolis, en el estado de Minesota, muriera el sábado a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En una declaración publicada en la red social, el expresidente (1993-2001) rechazó las escenas "horribles" que se registran desde hace algunas semanas en Mineápolis y otros lugares de Estados Unidos en el marco de los operativos a gran escala ordenados por el Gobierno de Trump para arrestar a migrantes.

"Personas, incluidos niños, han sido arrebatados de sus casas, sus lugares de trabajo y de las calles por agentes federales enmascarados. Manifestantes pacíficos y ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a observar y documentar la aplicación de la ley han sido arrestados, gaseados y, en casos más extremos, como los de Renee Good y Alex Pretti, disparados y asesinados", agregó Clinton.

Y subrayó el expresidene demócrata que todo ello es "inaceptable" y debería ser "evitado", y criticó que, por si no fuera poco, las autoridades de la Administración de Trump mienten a la ciudadanía.

"Nos dicen no creer lo que hemos visto con nuestros propios ojos", y utilizan tácticas "agresivas", como "impedir" que las autoridades locales investiguen esos sucesos", abundó Clinton, llamando a todos aquellos que creen en la democracia americana a resistir, expresarse y demostrar que la nación todavía pertenece a las personas.