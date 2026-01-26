Castro desea "suerte" a Asfura en vísperas de su investidura como presidente de Honduras

"Quiero desearle suerte a 'Tito' Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país, eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras", subrayó Castro durante la inauguración de obras de remodelación del Estadio José de la Paz Herrera, en la capital hondureña.

Hasta ahora, Castro no reconoce a Asfura como su sucesor, aunque ha mantenido su postura de "respetar los resultados" emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que estos fueron "adversos" a la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien ocupó el tercer lugar en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El proceso electoral estuvo marcado por un escrutinio prolongado, lento y con reiteradas fallas técnicas, que se extendió durante casi un mes y concluyó con un resultado presidencial estrecho.

La mandataria saliente aseguró que el partido Libre volverá al poder "más temprano que tarde" y reiteró su condena a la "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios, así como a un supuesto "fraude" durante el proceso.

Asfura, quien a tres días de los comicios recibió el respaldo de Trump, tomará posesión este martes para el período 2026-2030 tras imponerse en las elecciones generales, marcando el retorno del conservador Partido Nacional al poder tras cuatro años de gobierno de Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, bajo la bandera del Partido Libre.

La ceremonia de investidura se realizará en la sede del Legislativo sin la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, por razones de austeridad, según reiteró el domingo el nuevo mandatario hondureño, de origen palestino y natural de Tegucigalpa.

La representación internacional recaerá en el cuerpo diplomático acreditado en Honduras y delegados de organismos internacionales.