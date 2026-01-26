China confirma una visita de Estado del presidente uruguayo Orsi del 1 al 7 de febrero

Según anunció hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun, se tratará del primer viaje oficial de Orsi al país asiático desde que asumió el cargo, y permitirá un "intercambio en profundidad de puntos de vista" sobre la cooperación bilateral, el desarrollo de proyectos conjuntos y la coordinación en foros multilaterales.

La visita se enmarca en un contexto de intensificación de los contactos políticos y económicos entre ambos países.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, especialmente de productos agropecuarios como la carne bovina, la soja y la celulosa. En 2024, el gigante asiático absorbió cerca de una cuarta parte de las ventas exteriores uruguayas.

En noviembre pasado, Orsi recibió en Montevideo al vice primer ministro chino Ding Xuexiang, con quien abordó la ampliación de la cooperación económica, comercial, técnica y cultural, además de firmar acuerdos para facilitar los intercambios aduaneros y el comercio bilateral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entonces, el mandatario uruguayo adelantó su intención de viajar a China acompañado por una amplia delegación empresarial, sindical y política.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viaje también se produce en un momento de creciente interés estratégico de Pekín por América Latina, región en la que China ha reforzado su presencia diplomática, económica y, de forma más limitada, militar.

A este respecto, en diciembre pasado un buque hospital de la Armada china realizó una escala técnica en el puerto de Montevideo, la primera visita naval china a Uruguay, interpretada por analistas como una señal del avance de los intercambios militares de Pekín en el hemisferio occidental.