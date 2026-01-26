El déficit en cuenta corriente de Brasil se mantiene prácticamente estable en 2025

El déficit de la mayor economía de América Latina en sus transacciones con el exterior sumó los 68.800 millones de dólares en 2025, ante 66.200 millones en 2024, según los datos divulgados por el órgano emisor brasileño.

En el mes de diciembre de 2025, el saldo de las transacciones corrientes fue positivo, hasta los 8.800 millones de dólares, frente a los 4.100 millones del mismo mes del 2024, debido en gran parte a las exportaciones de bienes, que sumaron 31.200 millones de dólares (un 24 % más respecto al año anterior).

En tanto, Brasil sufrió en diciembre pasado la salida de 5.200 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), frente al ingreso de 160.000 millones en el mismo mes de 2024.

En el año, la inversión extranjera directa fue de 77.700 millones de dólares (3,41 % del PIB), lo que supone una subida con respecto a los 74.100 millones de dólares del 2024 (3,39 % del PIB).

Por otro lado, el nivel de reservas internacionales del país suramericano sumó en diciembre unos 358.200 millones de dólares, una contracción de 2.300 millones de dólares en relación al mes anterior, debido, en gran parte, a que el Banco Central inyectó liquidez al mercado mediante líneas de recompra.

Las previsiones económicas apuntan a una desaceleración en 2025 para Brasil, con un crecimiento de alrededor del 2,2 %, después de que el PIB avanzara un 3,4 % el año anterior.