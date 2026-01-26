Jueza analiza los argumentos contra el despliegue "sin precedentes" del ICE en Minnesota

La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minnesota "tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración Trump, otros".

Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y el Gobierno de Trump y se desconoce cuando se hará público.

En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minnesota aseguró que "esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país".

Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó "esencialmente un ejército", tenía la intención de "agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia".

Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minnesota "para hacer cumplir la ley federal de inmigración" y añadió que "no hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón".

En una conferencia de prensa después de la audiencia sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el Gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de "represalia, cruzaron la línea".

En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración, que genera una situación de extrema tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.

Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.

La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minnesota.

Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser "destruidas o alteradas".