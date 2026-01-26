Juicio por el caso de Odebrecht en Panamá, sin la participación de testigos brasileños

En la sesión de este lunes, la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán, se pronunció sobre cada una de las pruebas presentadas hasta ahora por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y por los abogados de la defensa técnica.

Marquínez admitió la mayoría de las pruebas extraordinarias, y explicó que otras evidencias serán analizadas "al momento en que su despacho se prepare para emitir sentencia", informó el Órgano Judicial (OJ).

El acto de audiencia de juicio del caso Odebrecht, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto el 12 de enero con una veintena de imputados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) -asilado en Colombia, desde donde se conectó de manera virtual-, y exministros de su Gobierno.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluido Panamá - y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.

En la jornada de este lunes, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, a solicitud de la jueza, confirmó los testigos que serán presentados como prueba.

La fiscal, en su intervención, se refirió a una "variación" en el orden de sus testigos brasileños, entre ellos Rabello, Olivio Rodríguez, Luis Antonio Mameri, Marco De Quirós Grillo, y Ángela Palmeira Ferreira, que, dijo, no se presentarán.

"Como quiera que los cinco primeros testigos aducidos y admitidos del Ministerio Público son colaboradores brasileños, ya estos son testimonios que no vamos a poder receptar en este acto de audiencia por las razones ya conocidas", indicó la fiscal, en alusión a que Brasil ha suspendido su colaboración con las autoridades panameñas en este caso.

El diario La Prensa publicó que las declaraciones de Rabello, Rodrigues, Mameri, Grillo y Palmeira ya constan en el expediente, y que todos ellos tienen acuerdos de colaboración eficaz y/o de pena con la Fiscalía.

Los cinco explicaron "con lujo de detalles" cómo funcionaba la red de sociedades anónimas utilizada por Odebrecht para pagar sobornos a políticos, funcionarios y testaferros panameños, a cambio de contratos con el Estado, añadió el rotativo.

Brasil suspendió su colaboración con las autoridades panameñas en el caso Odebrecht porque no dieron garantías de que no usarían pruebas que han sido anuladas en el país suramericano, según señaló en enero de 2025 el Ministerio de Justicia brasileño.

Panamá pidió la colaboración de Brasil para interrogar a ocho testigos en el juicio por el caso de corrupción.

Tras recibir esa solicitud, las autoridades brasileñas preguntaron a las de Panamá si usarían en el proceso judicial una serie de pruebas que han sido anuladas por el Tribunal Supremo de Brasil, pero no obtuvieron respuesta por parte del país centroamericano, según un comunicado enviado en esa ocasión por el Ministerio de Justicia a EFE.

"Mientras el país requirente no responda indicando que estas pruebas no han sido utilizadas, la solicitud de cooperación será suspendida, sin ningún avance, con el fin de garantizar el cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo", señalaron esa vez las autoridades brasileñas.