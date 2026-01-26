La inflación aumenta un 44,6 % en Irán tras las protestas económicas

El Centro de Estadísticas de Irán informó este lunes de que la inflación en el mes iraní de Dey (diciembre-enero) aumentó un 2,4 % respecto al mes anterior, superando el 44,6 % anual.

Asimismo indicó que la inflación punto a punto alcanzó el 60 % entre diciembre y enero en comparación con el mismo periodo del año pasado, registrando un salto de 7,4 % respecto al mes previo.

“Esto significa que las familias como promedio deben de gastar un 60 % más que el mismo periodo del año pasado para comprar un conjunto determinado de productos y servicios”, indicó el Centro de Estadísticas.

El mayor aumento se ha dado en el caso de alimentos y bebidas, cuyos precios han subido un 89,9 % en un año.

El deterioro económico se ha dado en un contexto de protestas ciudadanas que comenzaron a finales de diciembre en Teherán por el alza de precios y la depreciación continua del rial y se extendieron rápidamente a todo el país tomando un tono político en contra de la República Islámica.

Las manifestaciones llegaron a su punto álgido el 8 y 9 de enero, pero fueron sofocadas con una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades iraníes tacharon las protestas de terrorismo y responsabilizaron a Estados Unidos e Israel por ello. Cifraron en más de 3.100 los muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 5.495 fallecidos.

Amnistía Internacional denunció la fuerte represión estatal y calificó lo ocurrido en las protestas de “masacre”.