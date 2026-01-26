ONG condena las "acciones hostiles" del Gobierno de Nicaragua contra España

"Estas provocaciones, que incluyen expulsiones diplomáticas y ataques verbales infundados, no representan en absoluto el verdadero sentimiento del pueblo de Nicaragua, que mantiene profundos lazos de fraternidad, respeto y gratitud hacia España", afirmó en una declaración esa ONG que preside el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga.

"Agradecemos sinceramente al gobierno y al pueblo español por su amistad inquebrantable y su apoyo constante a la causa de la libertad y la democracia en nuestra nación", agregó.

El Gobierno español ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y de otro diplomático de ese país en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" de su embajador en Managua, Sergio Farré Salvá -que llevaba menos de dos meses en el puesto- y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, informaron este lunes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para esa Fundación, que pertenece a la Internacional Liberal, "la actitud vergonzosa y ofensiva de la dictadura sandinista no refleja los valores ni los deseos de los nicaragüenses de buena voluntad, quienes valoramos la herencia cultural, histórica y humana que nos une a España".

"En cambio, la dictadura prefiere alinearse con tiranías como Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Bielorrusia, lo que ejemplifica el servilismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia regímenes atroces que violan sistemáticamente los derechos humanos y el orden internacional", continuó.

"Un claro ejemplo de esta sumisión es el respaldo público de Ortega y Murillo a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, un acto de agresión que atenta directamente contra los intereses europeos y la estabilidad global, demostrando su desprecio por los principios democráticos y su preferencia por alianzas destructivas", añadió.

Por su lado, Maradiaga comentó que "el pueblo nicaragüense no comparte la hostilidad de la dictadura sandinista hacia España; al contrario, sentimos un profundo vínculo de hermandad con el pueblo español, que ha sido un faro de solidaridad en nuestra lucha por la libertad".

"La dictadura de Ortega y Murillo elige aliados como Rusia e Irán porque comparte su desprecio por la democracia, pero nosotros, los nicaragüenses, anhelamos regresar a la comunidad de naciones libres, con España a nuestro lado", afirmó.

Esa ONG hizo "un llamado urgente a la comunidad internacional, y en particular a España, para que intensifiquen la presión y la firmeza contra este régimen opresor", y agradeció "la solidaridad democrática mostrada hacia los nicaragüenses forzados al exilio y hacia aquellos que resisten dentro de Nicaragua bajo condiciones de represión extrema".

"Instamos a España a hacer uso de todos los instrumentos e instituciones del derecho internacional y de la diplomacia multilateral –como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas– para forzar al régimen de los Ortega Murillo a una transición democrática, que incluya la liberación de presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posterior celebración de elecciones libres y transparentes bajo una amplia observación internacional", abogó.