Repiten el juicio contra el supuesto responsable del asesinato de un periodista eslovaco

Marian Kocner, un empresario multimillonario de dudosa reputación, señalado por las investigaciones de Kuciak y que supuestamente pidió la eliminación del reportero, se sentó nuevamente en el banquillo, en el tribunal de Pezinok, al norte de Bratislava.

El acusado, actualmente encarcelado por otros delitos, había sido absuelto en dos juicios anteriores por falta de pruebas, el más reciente en 2023.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el año pasado, a petición de la fiscalía, esa sentencia en la que detectó errores, como no tener en cuenta "todas las pruebas necesarias".

Los tres autores materiales del crimen han sido condenados a penas de entre 15 y 25 años, pero aún queda por juzgar al autor intelectual, en una de las causas más mediáticas en la historia de la justicia del pequeño país centroeuropeo.

El asesinato de Kuciak y de su prometida, Martina Kusnerová, generó en 2018 una ola de protestas multitudinarias que hizo temblar los resortes del poder de este país poscomunista, miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN desde 2004.

La presión social provocó la caída del entonces primer ministro, Robert Fico, de su ministro del Interior y del jefe de la policía, sospechosos para la ciudadanía de intentar obstaculizar la investigación del crimen.

El populista de izquierdas Fico, que retornó al poder tras las elecciones legislativas de 2023, calificó la reapertura del juicio contra Kocner como un "complot" de la justicia.

El Tribunal Especializado de Pezinok tiene competencias sobre corrupción, crimen organizado y delitos cometidos por funcionarios, y su futuro está en el aire, ya que el Gobierno de Fico lo considera politizado.

Además de Kocner, se procesa también a Alena Zsuzsová, una antigua colaboradora del empresario que habría organizado el asesinato del periodista, por el que recibió en 2023 una pena de 25 años de cárcel.

Ahora se le juzga por supuesto intento de asesinato de varios fiscales, entre ellos el entonces jefe de la fiscalía especial anticorrupción, Daniel Lipsic.