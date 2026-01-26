Trump dice que se avanza en desactivar la tensión en Mineápolis, tras llamada con alcalde

"Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. ¡Se están logrando mucho progreso!" escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

El presidente estadounidense añadió que su zar fronterizo, Tom Homan, se reunirá mañana con Frey "para continuar la conversación".

Trump anunció hoy el envío a Mineápolis de Homan, responsable de la política de deportaciones masivas, para que sea su único interlocutor sobre el terreno en sustitución del alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, una decisión interpretada como señal de que Washington quiere rebajar la dura campaña de redadas que activó en la mayor ciudad de Minnesota hace unas tres semanas.

El republicano también conversó hoy por teléfono con el gobernador del estado, Tim Walz, con quien dijo estar "en la misma sintonía", pese a las habituales descalificaciones que vierte en contra del que fuera candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata en las presidenciales que Trump ganó en 2024.

Frey ha sido duramente criticado también por el propio magnate neoyorquino y varios miembros de su Administración.

Estos gestos se producen tras la muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis tras el fallecimiento de Renée Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio.

Por su parte, Walz ha dicho que Trump se comprometió durante su llamada a estudiar una reducción del número de agentes federales en el estado y a mejorar la coordinación en operativos dirigidos contra migrantes indocumentados buscados por delitos violentos.

El gobernador reiteró además la necesidad de que haya investigaciones "imparciales" sobre las muertes de Pretti y Good.

El amplio operativo de redadas migratorias en Minnesota fue ordenado por Trump a principios de enero, en medio de acusaciones de la Casa Blanca contra el Gobierno demócrata del estado por una supuesta malversación de fondos federales destinados a guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.