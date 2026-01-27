Bruselas otorga 171 millones para infraestructuras y empresas en los Balcanes

Las ayudas incluyen una serie de contribuciones de inversión procedentes de diferentes fuentes de financiación de la UE, explicó la CE en un comunicado.

Por una parte, 94,7 millones de euros se dedicarán a inversiones en infraestructuras, de los que 91,8 millones se utilizarán para movilizar hasta 263 millones en siete proyectos en sectores prioritarios, que incluyen la tecnología digital, la energía limpia, el capital humano, el transporte y el medio ambiente.

Además, se otorgarán 2,9 millones de euros a cuatro proyectos de asistencia técnica en Albania y Bosnia y Herzegovina, destinados a apoyar futuras inversiones en los sectores de la energía, el agua, la innovación y la investigación.

Por otra parte, 76,3 millones de euros se dedicarán a contribuciones a programas de apoyo al sector privado.

El Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales tiene como objetivo integrar a los socios de los Balcanes Occidentales en el mercado único de la UE, impulsar la cooperación económica regional, profundizar las reformas relacionadas con la UE y aumentar la ayuda financiera para acelerar la convergencia socioeconómica con la UE.

Su principal brazo financiero, llamado Instrumento de Reforma y Crecimiento para los Balcanes Occidentales, cuenta con una dotación financiera total de 6.000 millones de euros para el período 2024-2027.

Hasta la fecha, se han aprobado 13 proyectos de inversión por un total de 156 millones de euros en el marco de ese instrumento desde su puesta en marcha en mayo de 2024.

La CE recordó que el Marco de Inversión de los Balcanes Occidentales (WBIF, por sus siglas en inglés) es "fundamental" para la aplicación del Instrumento de Reforma y Crecimiento, ya que canaliza 3.000 millones de euros en subvenciones y préstamos para apoyar inversiones prioritarias en transporte, energía, capital digital y capital humano.

Creado hace 15 años, el WBIF es una plataforma financiera conjunta que reúne a la Comisión Europea, organizaciones financieras, Estados miembros de la UE y Noruega, y apoya también la aplicación del Instrumento de Preadhesión (IPA), destinado a ayudar a los países candidatos en su camino hacia la integración en la UE.