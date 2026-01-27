Declaran ilegales las cookies de Microsoft que rastrean a menores sin su consentimiento

Así lo informó este martes Noyb, una ONG austríaca especializada en protección de la privacidad que representó a la demandante ante la Autoridad de Protección de Datos de Austria (DSB), denunciando que Microsoft "ha violado la ley".

"Microsoft debe dejar de rastrear a menores en edad escolar", resalta la oenegé en un comunicado tras recordar que, según la propia documentación de Microsoft, las citadas cookies analizan el comportamiento del usuario, recopilan datos del navegador y se utilizan con fines publicitarios.

La DSB dictaminó que este rastreo sin el consentimiento expreso del alumno constituye un procesamiento ilícito de datos personales, y le dio al gigante tecnológico estadounidense un plazo de cuatro semanas para dejar de rastrear a la menor o conseguir su consentimiento expreso.

El fallo en primera instancia no es definitivo, sino que aún puede ser recurrido ante el Tribunal Administrativo.

La alumna demandante asiste a una escuela que utiliza 'Microsoft 365 Education', incluidos sus productos como Word, Teams y SharePoint, en el marco de un acuerdo con la filial europea de Microsoft que permite al Ministerio de Educación de Austria poner a disposición de los colegios estatales ese servicios de nube.

Tanto el centro educativo como el Ministerio de Educación afirmaron que antes de la denuncia, presentada en 2024, no tenían conocimiento de que la empresa había instalado las cuestionadas cookies.

Según Max Schrems, activista en protección de datos y fundador de Noyb, la sentencia, de confirmarse, podría tener amplias consecuencias para 'Microsoft 365 Education' en Europa, pues son millones los estudiantes y profesores que utilizan la plataforma en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

A ello se añaden otros millones de ciudadanos que utilizan el programa estándar 'Microsoft 365 en empresas y oficinas gubernamentales y administrativas.

"El seguimiento de usuarios sin consentimiento no cumple con la legislación de la UE, lo cual supone un problema para todas las organizaciones que utilizan Microsoft 365", resalta la ONG.

"El rastreo de menores es, obviamente, cualquier cosa menos respetuoso con la privacidad", subraya en la nota el abogado Felix Mikolasch.