Ecuador invierte 1,8 millones de dólares en incorporar 789 profesores de Bachillerato

Así lo reseñó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su intervención en un centro educativo de Quito, capital del país, donde se presentó a algunos de los docentes que se incorporarán a las aulas a partir de febrero.

Noboa destacó que estos nombramientos forman parte de los 2.000 que el Gobierno ha entregado desde el inicio de su gestión en noviembre de 2023.

Recordó la importancia del sector educativo en el proceso de transformación del país y señaló que, además, se han incorporado 15.000 docentes a través del programa EducaEmpleo.

"Esto es dar continuidad, respaldo y dignidad a quienes enseñan. Queremos que el docente ecuatoriano sea respetado y cuente con condiciones laborales a la altura", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Noboa invitó a los maestros a seguir trabajando con fuerza, esperanza y alegría, y subrayó que su trabajo en las aulas es clave para avanzar hacia un país desarrollado y con mejor calidad de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, reconoció que durante años los docentes han acompañado a jóvenes en contextos difíciles, cumpliendo un rol fundamental en la sociedad.

"No hay desarrollo económico ni social sin una educación de calidad que responda a las demandas globales y la innovación", concluyó el mandatario.

En el acto también participó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, quien destacó que el concurso de méritos y oposición para Bachillerato se llevó a cabo con "absoluta transparencia", sin "privilegios ni corrupción", y bajo criterios de "meritocracia".