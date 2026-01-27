El alza del envío de petróleo de México a Cuba choca con las presiones de EE.UU.

En su conferencia de este martes, Sheinbaum evitó responder si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una muestra de la sensibilidad especial de este tema para su Gobierno.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum evitó comentar así el reporte de Bloomberg, que indicó este lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

En el último año, no obstante, los envíos de crudo mexicano a la isla se han elevado notablemente hasta convertirse en el primer proveedor.

De acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México (Banxico), el dato es un 31 % superior a los casi 841,9 millones de dólares obtenidos entre enero de 1993 y septiembre de 2024, convirtiendo a la actual administración en la más beneficiada por este concepto en más de tres décadas.

Entre enero de 1993 y noviembre de 2025, las exportaciones petroleras de México a Cuba suman más 1.947 millones de dólares. De estos, 57 % corresponden solo a los 13 primeros meses de la Administración Sheinbaum, según los datos del banco central mexicano.

El monto enviado por Sheinbaum entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 es también 15 veces más grande que todo lo obtenido en el sexenio de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando México se benefició con más de 74 millones de dólares; y siete veces más que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que condonó —en 2013— 70 % de la deuda petrolera de Cuba.

La consultora independiente, Rosanety Barrios, especialista del sector energético, explicó en entrevista a EFE que la balanza de pagos refleja recursos efectivamente ingresados al país por la exportación de productos petroleros a Cuba.

Confirmó que entre 2024 y 2025 “se han roto todos los récords” del histórico, al superar los 1.000 millones de dólares, e insistió en que se trata de “dinero ingresado a México”

No obstante, Barrios advirtió que el dato de la balanza de pagos está expresado en montos y no permite conocer el volumen exportado, por lo que no es posible precisar si el salto obedece a mayores envíos, cambios de precio o una combinación de factores.

Por su parte, Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), apuntó que, aunque el monto no representa una cifra determinante dentro de la balanza petrolera total, sí es relevante por su dimensión geopolítica.

Especialmente, en medio del declive de envíos desde Caracas, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, y la presión de Washington hacia Cuba, que ha advertido que no llegará más petróleo ni dinero a Cuba desde Venezuela.

Ocampo recordó que datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) reportados a la Comisión de bolsa y Valores (SEC) indicaron que durante los primeros nueve meses de 2025 se enviaron 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de petrolíferos, con un valor de 7.900 millones de pesos (unos 439 millones de dólares) . EFE