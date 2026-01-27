El DAX 40 cae un 0,15 % tras la apreciación del euro pero Puma se dispara en el MDAX

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,15 % en 24.894,44 puntos.

El euro subió y se acercó a los 1,20 dólares, un valor máximo desde junio de 2021, debido a que la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, y la preocupación por el cierre de la Administración federal debilitan al dólar porque se reduce la confianza en EEUU.

Pero un euro fuerte encarece las exportaciones de las empresas alemanas fuera de la eurozona.

Los inversores prevén que la Reserva Federal (Fed) mantendrá mañana sus tipos de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La empresa de armamento Rheinmetall ganó un 3,3 %, hasta 1.850 euros, y la empresa de tecnología sanitaria Fresenius subió un 3 %, hasta 49,53 euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Commerzbank ganó un 2,2 %, hasta 35,64 euros, pero Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 2,8 %, hasta 207,10 euros.

El proveedor de sistemas para los sectores alimentario, de bebidas y farmacéutico Gea bajó un 3,4 %, hasta 60,45 euros, por lo que se redujo la subida de un 3,4 % del lunes tras publicar sus resultados provisionales.

El fabricante de software para empresas SAP cedió un 2,7 %, hasta 195,54 euros, tras comentarios negativos de analistas antes de que publique sus resultados el jueves y las cifras de facturación de la británica Sage Group .

El proveedor de tecnologías de análisis y pruebas de laboratorio Qiagen cayó un 2 %, hasta 45,49 euros.

Pero en Fráncfort acaparó la atención el fabricante de deportivos Puma tras la entrada en su accionariado de la china Anta.

Puma se disparó en el índice de empresa medianas MDAX un 9 %, hasta 23,58 euros, después de que la china Anta Sports haya adquirido el 29,06 % de sus acciones por 1.505 millones de euros (unos 1.790 millones de dólares).