Farnaz Ohadi, cantante iraní: Muchos queremos volver a Irán, pero ahora es imposible

Lo dijo en una entrevista con EFE, en la que valoró cómo vive a diario las protestas en su país contra el régimen de los ayatolás, en uno de los momentos más críticos desde su instauración en Irán tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía del sah de Persia.

Ohadi no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas durante la entrevista y aseguró que lleva desde que se iniciaron las protestas, a finales de diciembre pasado, sin poder dormir, sobresaltada, y que se despierta varias veces durante la noche en busca de noticias en su móvil que la tranquilicen.

Su música es su forma de hablarle al pueblo de Irán, aseguró, sobre todo a las mujeres. Combina la compleja belleza de la poesía farsi con los ritmos del flamenco, que se reflejan en 'Breath', su último disco, y últimamente es el vehículo que usa "para demostrar frustraciones, ira y dolor" sobre lo que ha experimentado "como mujer iraní".

Se detuvo Ohadi en este punto a reflexionar sobre que las partituras son "una forma rica de resistencia, para contar las historias de gente y generaciones".

Pero cuando habló de su gente, la que está sufriendo la represión del Gobierno iraní, no pudo reprimir el llanto durante la entrevista, y rememoró que lleva fuera de la tierra que la vio nacer desde hace 25 años.

"No había sido capaz de considerar volver a Irán, pero, si pudiese, volvería, pero volvería si todo estuviese libre", afirmó, a la par que lamentó que muchos de los que se marcharon al mismo tiempo que ella se fueron "sin quererlo". Coincide en casi todos los casos que se trataba de gente formada "y con la mente abierta", que buscaron un futuro lejos de su tierra.

"Queremos volver y construir el país, pero eso está ahora muy lejos, y espero que en mi vida pueda verlo", dijo Farnaz Ohadi, que pide que las cosas, si se consiguen, no se hagan con prisas, sino midiendo los tiempos, porque "habrá al menos una generación para crear ese cambio y hacerlo posible".

Una de las cosas que afirmó tener perfectamente claras es la que habla de la importancia del feminismo, que ha conseguido, por ejemplo, que en la mayoría de los países "las mujeres sean capaces de expresarse de una forma social sin ningún tipo de daño", mientras que "hace 40 o 50 años, muchísimas mujeres no tenían la capacidad de tener una voz pública para expresar sus ideas".

Sin embargo, cree "que el machismo y el patriarcado no hubiesen seguido si no hubiese habido mujeres que estuviesen a favor de ellos", de modo que pidió más unidad en ese sentido, y recordó que el feminismo "no es solamente los derechos de las mujeres, sino criar mujeres más felices, hombres más felices y en general a niños conscientes", algo primordial si se quiere crear un futuro distinto para Irán.

Farnaz Ohadi pidió más atención de los colectivos feministas a la situación de la mujer en Irán: "No hay ninguna organización feminista que realmente esté tratando sobre lo que está pasando", señaló, y recordó que los derechos de las mujeres en todo el mundo "deben ser los mismos, porque todas importan, y al final eso también es importante y se conecta a Irán".

Antes de despedirse, resaltó que solo hace flamenco persa "para contar lo que sufren las mujeres iraníes", y se felicitó "de usar el flamenco para hablar de Irán y sus historias humanas".

También pidió "no olvidar jamás" la situación que vive la mujer iraní, con ejemplos "indignantes" como la detención de varias por cantar por la calle, y subrayó la importancia de "dar voz a quienes han sido silenciadas tanto tiempo".