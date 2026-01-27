Rusia anuncia avances en Donetsk y Zaporiyia a la espera de segunda ronda negociaciadora

"Desde principios de enero hemos liberado 17 localidades. Hemos tomado bajo nuestro control más de 500 kilómetros cuadrados", dijo Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor ruso, tras inspeccionar a la agrupación militar Západ (Oeste).

Las tropas rusas avanzan de manera más acelerada de lo esperado por los expertos occidentales en dirección al bastión de Sloviansk (Donetsk), origen de la sublevación prorrusa en 2014.

Si las autoridades separatistas aseguraban el lunes que los rusos combaten ya en las calles de Limán, Guerásimov informó hoy sobre la toma de varias localidades como Zakótnoye, a menos de 30 kilómetros al oeste de la ciudad.

Más o menos a la misma distancia tanto de Sloviansk como de la otra plaza fuerte ucraniana en Donetsk, Kramatorsk, se encuentra Bondárnoye, aunque el suroeste.

Además, los rusos combaten en Dróbishevo, unos 20 kilómetros al norte, en Yarovaya y Sosnóvoye, avances cuyo objetivo es cortar la carretera que une Sloviansk con Izium, en la vecina región de Járkov.

Guerásimov también destacó que sus hombres continúan liquidando a las unidades ucranianas en Kostiantínivka, un importante nudo de comunicaciones de unos 70.000 habitantes antes de la guerra, cuya carretera conduce a Kramatorsk.

A su vez, los rusos prosiguieron los denodados esfuerzos para rodear después de más de 18 meses de combates la localidad de Pokrovsk y su ciudad satélite de Mirnograd.

Para ello ganan terreno hacia la localidad de Dobropilia, que intentaron tomar sin éxito en octubre pasado.

Además, el general ruso subrayó que las tropas de la agrupación militar Dniéper continúa su imparable ofensiva en la región meridional de Zaporiyia, cuyo tercio norte es controlado por Kiev.

"Las unidades de avanzada se encuentran a unos 12-14 kilómetros de los arrabales sur y sureste de la capital regional", apuntó.

Guerásimov destacó que las unidades que combaten en la región han tomado este mes cuatro localidades, incluido la estratégica Novoyakovlivka.

Al respecto, el gobernador de Zaporiyia leal a Moscú, Yevgueni Balitski, aseguró que "estos no son sólo kilómetros sino pasos hacia la paz y seguridad" en la región.

Gracias al ejército ruso "cada día se aproxima el momento en que toda la región de Zaporiyia respire en libertad", comentó en su Telegram.

Rusia controla la ciudad sureña de Melitópol, pero los ucranianos mantienen desde los primeros meses de la guerra el control sobre la capital regional.

En las negociaciones del pasado viernes y sábado en Abu Dabi los rusos y ucranianos centraron las discusiones en el control del Donbás y ni el Kremlin ni Kiev mencionaron las sureñas Zaporiyia y Jersón.

Aunque tanto los ucranianos como los rusos y los mediadores estadounidense consideraron construtivas las consultas, no hubo avances concretos en la cuestión territorial, ya que Moscú exige que el ejército ucraniano abandone el Donbás para detener los combates y negociar un acuerdo de paz.

Al respecto, la prensa occidental informó que EE.UU. vincula las garantías de seguridad a Ucrania para evitar una nueva agresión rusa con su repliegue voluntario de las regiones de Lugansk y Donetsk.