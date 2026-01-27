Uzbekistán condena a tres años a un hombre por combatir en filas rusas como mercenario

Según informa hoy la agencia TASS, el hombre fue condenado por ejercer de mercenario en virtud del artículo 154 del códio penal de la república centroasiática.

El fallo precisa que el hombre firmó un contrato en febrero de 2025 con las Fuerzas Armadas de Rusia, pero después resultó herido en acción.

El condenado, que después se dedicó a suministrar productos y alimentos a los soldados rusos, regresó a su país en julio pasado, cuando fue interrogado por la policía y admitió su culpa.

Las autoridades de repúblicas centroasiáticas como Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán han conminado a sus ciudadanos a no firmar contratos para participar en la guerra en Ucrania.

No obstante, Moscú ha atraído a muchos de ellos al prometerles grandes cantidades de dinero y la ciudadanía rusa en caso de combatir un mínimo de seis meses.

La prensa independiente rusa asegura que los oficiales rusos utilizan en muchas ocasiones a los inmigrantes como carne de cañón en batallones de asalto que participan en las operaciones más arriesgadas del frente.