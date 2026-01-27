Vuelve el contagio endémico del sarampión en España según la OMS

Las autoridades españolas confirmaron este martes una comunicación oficial sobre el asunto del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), órgano de expertos independientes de la OMS.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

El comité de la OMS considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España tras la evaluación anual de los datos epidémicos y de laboratorio de 2024.

Ese año se confirmaron 227 casos de sarampión en España; y se registraron treinta brotes en doce de las 17 regiones, en general de pequeño tamaño y duración limitada.

De todos los casos confirmados, 160 enfermos no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis, según Sanidad, que cita coberturas de vacunación con las dos dosis superiores al 95 % como el nivel efectivo de prevención.

La cantidad de casos aumentó en 2025 a 397, con un alto porcentaje de no vacunados y otro vinculado a casos procedentes de otros países.

Sanidad precisó hoy en un comunicado que la notificación de la OMS no afecta a la rubeola, ya que España mantiene el estatus de "eliminación".

El Gobierno español aspira a recuperar el estatus que le otorgó la OMS en 2016 de país libre de circulación endémica de sarampión durante 36 meses.

Entre los objetivos del plan citado está reforzar la cobertura de la vacunación triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) como la medida más eficaz de prevención. En 2024, las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3 % en la primera dosis, y el 93,8 % en la segunda.

El virus del sarampión circula de manera persistente en trece países europeos. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han pasado de la interrupción del contagio a una transmisión sostenida.