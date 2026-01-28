El musical 'Milly, la reina del merengue' abre el Festival de Cine Global de Santo Domingo

La película repasa los primeros 22 años en la vida de Milly Quezada desde su partida a Estados Unidos, luego de la Revolución de Abril de 1965, hasta su consolidación artística en la barriada de Washington Heights, en Manhattan, Nueva York.

La cinta, dirigida por la dominicana Leticia Tonos, combina el retrato de su carrera con su historia íntima y aborda temas como memoria, identidad y resiliencia, destacaron los organizadores.

La intérprete de éxitos merengueros como 'Volvió Juanita', 'La guacherna', 'Solo contigo' o 'Esta noche amanecemos', dijo sentirse "muy emocionada" por la película, que narra gran parte de su vida artística y personal.

"Los nervios están a flor de piel, la anticipación de que la gente se deleite con esta historia, inspiradora por demás, y también a sentar un precedente, porque es el primer largometraje musical en la cinematografía dominicana", dijo Milly Quezada.

Consideró que Tonos logró captar momentos "emblemáticos" de su vida y de sus hermanos con quienes formó la agrupación Milly Quezada y los Vecinos.

"Tengo muchos allegados sentimentales que pierdo en la vida y me encantan que estén plasmados en la película, particularmente mi hermano Rafael Quezada, quien definió la línea musical de nuestro grupo", añadió la cantante.

El festival, que concluirá el 4 de febrero, exhibirá 160 proyecciones y rinde honores póstumos al exministro de Cultura dominicano José Rafael Lantigua.

La muestra incluye un documental sobre la escritora dominicana-estadounidense Soledad Álvarez, que explora cómo la experiencia personal de la autora ha moldeado su escritura y visión cultural.

El director del festival, Omar de la Cruz, dijo que este no nació por casualidad, sino como una apuesta a creer que desde la República Dominicana era posible pensar el cine en clave global, con identidad, rigor y proyección de futuro.

"Esa apuesta dio frutos y muchos de los logros que hoy exhibe la industria cinematográfica dominicana encontraron en el Festival de Cine Global de Santo Domingo un espacio de visibilidad, diálogo y validación", apostilló.

De la Cruz subrayó que cada vez que se apagan las luces y se enciende una pantalla ocurre algo que va más allá del cine.

"Se despierta la emoción y se reafirma una convicción profunda: que la cultura no es un adorno, sino una fuerza estructural de una nación", agregó.

El festival cuenta con invitados como el director y guionista mexicano-canadiense Arturo Pérez Navarro; el director general de Latido Films, el español Antonio Saura; la productora puertorriqueña Annabelle Mullen Pacheco, y el compositor y productor estadounidense Preston Glass, entre otros.