El servicio de ferry de Nueva York suspende sus rutas por hielo en los ríos

El sistema de transporte público marítimo, con diversas rutas y que usan miles de personas diariamente, tanto neoyorquinos como turistas, fue suspendido en la tarde del martes debido a las aguas congeladas, un aviso que también se emitió para este miércoles.

"Debido a las condiciones de las vías fluviales, que continúan congeladas, y a la presencia de hielo en el puerto, en los muelles de NYC Ferry o en sus cercanías" el servicio fue suspendido, indicó el mensaje emitido el martes, aunque muchos pasajeros no se enteraron hasta que llegaron a su puerto de salida y tuvieron que optar por el metro, un autobús o un taxi para llegar a su destino.

Ferry NYC emitió este miércoles otra alerta: "El servicio de ferry de Nueva York permanece suspendido en todas las rutas debido a la continua formación de hielo en los ríos Este y Hudson, y en el puerto de Nueva York", y señaló además en su página de X que podría estar suspendido por varios días.

El servicio de ferry destacó que continúa evaluando la evolución de las condiciones de las vías navegables y preparando la flota para garantizar que las rutas puedan reanudarse una vez que las condiciones mejoren, pues "la seguridad de la tripulación, los pasajeros y las embarcaciones es de suma importancia".

"Proporcionaremos actualizaciones continuas sobre la reanudación del servicio", agregó.

Mientras tanto los remolcadores trabajan para romper el hielo con el fin de que este transporte pueda volver a circular.

No obstante, en Staten Island el ferry continúa operando por su gran tamaño, pues cuanto más grande es el barco, más fácil es atravesar las zonas heladas, según la cadena ABC.

Por su parte, el servicio de la compañía privada New York Waterway también se suspendió desde el condado de Edgewater, a lo largo del río Hudson en el vecino estado de Nueva Jersey, y fue sustituido por una ruta de autobuses.